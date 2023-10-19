Nazilli Belediyespor'u grip vurdu

Nazilli Belediyespor'da 4 oyuncu hastalık yüzünden maçlara çıkmakta zorlandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor'u grip vurdu
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19 Ekim 2023 15:51
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışına ortak olduktan sonra Kırklarelispor'a deplasmanda 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Nazilli Belediyespor'u hastalık vurdu.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, oyuncularının gribal enfeksiyona yakalandığını ve serum tedavisiyle sahaya çıktıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Hastalık oyuncularımızı etkiledi. 4 oyuncumuz serum tedavisi sonucunda sahaya çıktı. Bunun yanında 9-10 saatlik bir yolculuk da bizi ve oyuncularımızı oldukça etkiledi. Her şeye rağmen zorlu deplasmanda iyi mücadele ortaya koyduk ama tek golle yenildik. Bu karşılaşma geride kaldı. Bu yenilgiyi kendi sahamızda telafi edeceğiz" dedi.

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