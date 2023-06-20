Nazilli Belediyespor tekliflere açık

TFF 2.Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da başkan seçilen Ali Ertürk, yönetim kuruluna görevleri dağıttı.



Yönetim, kulübün devredileceğiyle ilgili tartışmalarla ilgili açıklama yaparak tekliflere açık olduklarını duyurdu. Aynı zamanda Nazilli Belediyesi'nde başkan yardımcısı da olan Ertürk'ün yönetiminde Ali Gölgesiz başkan yardımcısı, Baskın Aksoy futbol şube sorumlusu, Ufuk Özder genel sekreter, Fatih Kahyaoğlu da basın sorumlusu olarak çalışacak. Yönetim görev bölümünü yaptıktan sonra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Şirketleşme ve devir tartışmalarının da sürdüğü siyah-beyazlılarda açıklama yayınlayan yeni yönetim, ilçeye çağrı yaparak, "İlk toplantımızda öncelikle görev dağılımı ardından da kulübümüzün mali konularını gündeme aldık. Kulübümüzün borç-alacak durumlarını görüşmemizin ardından son günlerde spor kamuoyunu yakından ilgilendiren kulüp yönetiminin devri konusu da görüşülmüştür. Nazilli Belediyespor'umuzun yönetimine talip olmak isteyen mevcut üyelerimiz arasından yönetim kurulu oluşturarak mücadele vermek isteyen işadamlarımız veya spor camiamızın önde gelen isimlerinden bir grup varsa cuma gününe kadar yönetime talip olduklarını belirtmeleri, görüşmeleri gerçekleştirmelerini istiyoruz" dedi.

"Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu'na ilçemizden cuma gününe kadar talip olan olmadığı takdirde ise başvuruda bulunan 9 firma ile yönetim olarak görüşmelere başlayacağımızı belirtmek isteriz" diyerek kulübü devralmak isteyen ilçe dışından gruplara kapıyı açan yönetim, "Kulübün hem ekonomik sürdürebilirliği hem de kulübün geleceği için bu kararın olması gerektiğini belirtmek isteriz. Camiamızı yaşanan süreçlerle ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz. Kulübün değerlerini koruyan ve şartları belirlenmiş bir anlaşma yaparak taraftarımızın özlediği başarılara yelken açmasına vesile olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.