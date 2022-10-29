Nazilli Belediyespor seri peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Düzce Cam Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.



Teknik direktör Cihan Erdil, hedeflerinin galibiyet serisi yakalamak olduğunu belirterek, "Erzincanspor galibiyeti bize büyük moral verdi. Düzce'de de istediğimiz skoru alacağız" dedi. Nazilli'nin bu maç öncesi 10 puanı bulunuyor.

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