Nazilli Belediyespor ilk galibiyetini istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp 8 maç sonunda galibiyetle tanışamayan, 4 puanla düşme potasındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak.



Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Enes Kanpara düdük çalacak.



Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil, kötü gidişatı bu hafta durduracaklarını belirterek, "Maalesef sezon bizim için iyi başlamadı. 8 maç sonunda kazanamadık ama buna mutlaka son vereceğiz" dedi. Öte yandan Nazilli Belediyespor'un kadroda kaleci antrenörü bulunmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndran aldığı 100 bin TL'lik ceza, Tahkim Kurulu'nda 50 bin TL'ye düşürüldü. Kulüp, cezayı olayda ihmali bulunan görevlilerin ödeyeceğini açıkladı.





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