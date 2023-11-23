Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti.
Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı.
Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.
Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı.
Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.
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