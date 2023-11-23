Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı
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23 Kasım 2023 14:54
Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti.

Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı.

Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

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