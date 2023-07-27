Nazilli Belediyespor'dan Toros'a karşı atak

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde genç oyuncularıyla başlarken, yönetim sözleşmesi sürmesine rağmen takımın başında yer almayan teknik direktör Mesut Toros'a mazeret bildirmemesi nedeniyle noter aracılığıyla ihtarname çekti.
Tecrübeli teknik adam da alacakları ödenmemesi nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti. Siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki günlerde ikinci bir uyarı yapacağı, Mesut Toros'un görevinin başına geçmemesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedileceği ifade edildi.
GENÇ KALECİ PROFESYONEL OLDU
Nazilli Belediyespor'da genç kaleci Eren Kaya profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık imza attırdı. Maddi sıkıntılar nedeniyle dış transfer yapamayan ve oyuncularını kaybeden Nazilli ekibi altyapısında forma giyen gençlere sarıldı. Yönetimin önümüzdeki günlerde diğer gençlerle de kontrat yapmayı planladığı bildirildi.
Tecrübeli teknik adam da alacakları ödenmemesi nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti. Siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki günlerde ikinci bir uyarı yapacağı, Mesut Toros'un görevinin başına geçmemesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedileceği ifade edildi.
GENÇ KALECİ PROFESYONEL OLDU
Nazilli Belediyespor'da genç kaleci Eren Kaya profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık imza attırdı. Maddi sıkıntılar nedeniyle dış transfer yapamayan ve oyuncularını kaybeden Nazilli ekibi altyapısında forma giyen gençlere sarıldı. Yönetimin önümüzdeki günlerde diğer gençlerle de kontrat yapmayı planladığı bildirildi.