Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara moral

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanıp 11 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremler sonrasında depremzedelere kucak açan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, felaketten etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Afet sonrası ilçeye yerleşen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik Nazilli Belediyespor Spor Okulları ve NAZGEM (Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi) iş birliğinde küçüklere sporla psikolojik destek sağlayacak proje kapsamında futbolcular, çocuklarla buluştu.



Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın misafirperverliğinde antrenman sahasında takım ile bir araya gelen çocuklara, futbolcular çeşitli hediyeler verdi. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, kulüp başkanı Ünal Önal, yöneticiler ile birlikte gençlik gelişim ligi sorumlu antrenörleri ve NAZGEM Müdürü İbrahim Edisan'ın da bulunduğu ziyarette, depremzede çocuklar futbolcular ile fotoğraf çekilerek gerçekleştirilen antrenmanı izlediler.





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