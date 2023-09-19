Nazilli Belediyespor'da yönetim şoku

Sezon öncesi yönetim seçimi ve şirketleşme için defalarca kongreye gidip 2 kez yönetim değişikliği yapan siyah-beyazlılarda henüz 1 ay önce kulübü devralan Denizlili iş insanı, Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay da ayrıldı.



Urkay'ın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la ters düştüğü, Özcan'ın kulübe verilen mali sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle kulübü geri almak istediği iddia edildi. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklayan Süleyman Urkay, süreçle ilgili konuştu.



"13 Ağustos'ta genel kurulda göreve geldik. Umutsuzluk halinde olan bir kulüp aldık" diyen Süleyman Urkay, "Bu sorunlar aşılmaz değildi. Geçmişte deneyimlerimizle bu sorunları aşacağımızı biliyorduk. Yönetime gelir gelmez bir görev paylaşımı yaptık. Biran önce lige hazırlanmamız gerekiyordu. 13 gün süremiz vardı. Geldiğimizde çok eksiğimiz vardı. Futbol şube ve bizler çalışarak kadro oluşturduk. Transfer yasağını kaldırdık, futbolcuları bulduk. Malzemeleri tedarik ettik. Bir finansman ihtiyacını da bulduk. 26 Ağustos'a kadar öncelikli sorunlarımızı çözdük. Camiada bir umutsuzluk ve karamsarlık vardı. Altınordu galibiyeti bile karamsarlığı gideremedi. Beyoğlu ve Ankara maçını kazanarak 3'te 3 ile geldik. Karamsarlık bir tık kayboldu. Eleştiriler daha adaletli olmaya başladı. Ankara maçından dönüşümüzde saat 9'da bir mesaj geldi. Kürşat beyin özel kalem müdürü bizi çağırdı" dedi.



BAŞKANLIK İÇİN ŞAHİN KAYA İDDİASI



Urkay, "Belediyede başkan beyle görüştük. Gelinen durumu değerlendirdik. Yarım saat sohbet ettik. Nazillispor'un dışardan gelen yöneticiler tarafından yönetilmesine tepki var, Şahin Kaya başkanlığında bir oluşuma gidilmesi yönünde bir çıkarım yaptık. Bursaspor maçı bitti ve kamuoyunda karamsarlık olmasın diye kimseyle paylaşmadık. Nazillispor'un geleceği adına yanlış olacak bir hareketin içinde durmama taahhüttüm var. Kamuoyu bunu istediğinde bunu tartışmam. Geldiğim nokta itibariyle istifa etme kararı aldım. Başkanla hiçbir akçeli işim olmadı. Bu zamana kadar bir harcama yaptım ve bunlar bir süre içinde alınacaktır. Bu kulüp 4'te 4'le başladı. Bunu yapacak arkadaş varsa buyursun gelsin bu işi yapsınlar" diye konuştu.



PARASAL SIKINTI YOK



Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile hiçbir sıkıntısı olmadığını söyleyen Süleyman Urkay, "Vergi ve SGK'ların iki taksitini ben ödedim. Ödediğim dekontları gösterebilirim. Parasal hiçbir sıkıntım yoktur. Tesiste çalışanların hepsinin maaşları ödendi. Tesiste belediye personeli olarak bir tek çimci olduğunu biliyorum. Bizim yaptığımız 1 aylık bir şey, çok sorgulanacak bir şey değil. Başkan bize çim bakım, otobüs, iaşe desteği verdi" dedi.



