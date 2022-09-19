Nazilli Belediyespor'da moraller bozuk

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor siftah yapamadı. Evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar 3 kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bitime 5 dakika kala yediği golle yıkılan Nazilli Belediyespor, 5 maç sonunda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Galibiyetle tanışamayan Ege ekibinin teknik direktörü Cihan Erdil, "Küçük hatalar yapıyoruz ve bu nedenle kazanamıyoruz. Son dakikalarda 3 oyuncumuzun adele sakatlığından dolayı çıkmak istemesi, takımın hazır olmadığının göstergesi. İleriki haftalarda oyunu daha da geliştirip, skorları alarak bu takımı hak ettiği yere çıkartacağız" dedi.
Galibiyetle tanışamayan Ege ekibinin teknik direktörü Cihan Erdil, "Küçük hatalar yapıyoruz ve bu nedenle kazanamıyoruz. Son dakikalarda 3 oyuncumuzun adele sakatlığından dolayı çıkmak istemesi, takımın hazır olmadığının göstergesi. İleriki haftalarda oyunu daha da geliştirip, skorları alarak bu takımı hak ettiği yere çıkartacağız" dedi.
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