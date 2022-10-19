TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Nazilli Belediyespor'da yönetimin kararıyla sezonun henüz ilk devresinde ikinci kez kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Gökhan Göksu, sözleşmesini tek taraflı sonladırdı.
GÖKHAN GÖKSU İLE YOLLAR AYRILDI
25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yönetimin kararını anlamsız bulduğunu belirterek, alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesindeki maddeyi kullanarak kontratını feshettiğini açıkladı. Gökhan, Nazilli camiasına teşekkür etti.
GÖKHAN GÖKSU İLE YOLLAR AYRILDI
25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yönetimin kararını anlamsız bulduğunu belirterek, alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesindeki maddeyi kullanarak kontratını feshettiğini açıkladı. Gökhan, Nazilli camiasına teşekkür etti.
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