Nazilli Belediyespor'da belirsizlik hakim

17 Temmuz'da olağanüstü kongre yaparak şirketleşme ve devir yetkisi isteyecek Nazilli Belediyespor'da başkan Ali Ertürk, devir olmaması durumunda yola devam edeceklerini açıkladı.



Çalışmaların sürdüğünü anlatan Ertürk, "Devir gerçekleşmezse biz yolumuza devam edeceğiz. Nazilli Belediyespor'u açıkta bırakacak halimiz yok. Her türlü çalışmamızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Mesut Toros ile masaya oturacaklarını söyleyen Ali Ertük, "Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın Ankara'dan dönüşüyle birlikte hocamızla oturup görüşeceğiz. Kendisinden 1-2 gün izin istemiştik. Yarın masaya oturacağız kendisiyle" dedi.



Toros ise kulüpteki geleceğinin belli olmadığını belirterek, "Takımdaki son durum nedir bilemiyorum. Burada mutlu olduğum içi



