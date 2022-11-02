Nazilli Belediyespor'da altyapı oyuncuları zehirlendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'un altyapısındaki 45 oyuncu gıda zehirlenmesi şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Siyah-beyazlıların altyapı oyuncuları, dün kulüp tesislerinde yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelik olan genç futbolcular, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Futbolcuların 25'i acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Çocuk servisine yatışları yapılan 20 futbolcudan 11'i daha sonra iyileşip buradan taburcu edildi. 9 futbolcunun ise hastanede tedavileri sürüyor. Genç futbolcuların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.



Nazilli Belediye ve Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, kulüp yöneticilerinden Basın Sorumlusu Ümit Özmen ile birlikte Nazilli Devlet Hastanesine gelerek Başhekim Uzm. Dr. Necati Akkaya ile birlikte futbolcuları tek tek dolaşıp durumları hakkında bilgiler aldı.



Nazilli Belediyespor altyapı futbolcularından Kerem Alabay, "Öğle yemeğinden sonra bir rahatsızlık geçirdik. Hepimiz kusma, ishal gibi rahatsızlıklar geçirdik. Tesiste kalan arkadaşlarımız olarak hepimiz Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildik. Şu anda ise durumumuz çok iyi. Yani iyileştik herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ÖZCAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ



Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki oyuncuları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle genç arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Nazilli Belediyespor tesislerinde kalan 45 altyapı oyuncumuz vardı. Onları zehirlenme şüphesi ile dün akşam itibarı ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirdik.



Hastane başhekimimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize tüm sağlık çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. En hızlı şekilde hastalarımıza müdahalede bulundular. Yapılabileceklerin en güzelini yaptılar. Şu anda 9 futbolcu arkadaşımızın tedavileri servislerde yatarak devam ediyor. Hayati tehlikeleri söz konusu değil. Bizi sevindiren de budur. Tüm futbolcularımıza gelmiş geçmiş olsun" dedi.



