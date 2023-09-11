Nazilli Belediyespor büyük sürpriz yaptı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaz dönemini kulüpte geciken devir süreci nedeniyle sancılı geçiren, bu süreçte kadrosu dağılan Nazilli Belediyespor, Süleyman Urkay başkanlığındaki yeni yönetim lige 12 gün kala seçilip, apar topar transfer yaptıktan sonra sezona müthiş başladı.



2 haftadan az süre içinde yaptığı transferlerle kurduğu takım ve yeni teknik heyet ile lige giren Nazilli, Altınordu ve Beyoğlu Yehiçarşıspor'dan sonra deplasmanda Ankara Demirspor'u da 2-1 yendi, 3'te 3 yaparak sürpriz bir şekilde zirveye kuruldu. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, kamp ve hazırlık dönemi geçirmeyen takımının aldığı sonuçların kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.



Grupta önemli yatırım yapan Vanspor ve Erokspor'la zirveyi paylaşan Nazilli'de Yavuzyiğitoğlu, "Süleyman Urkay başkanımla 10-12 yıldan beri futbol sohbetleri yaparız. Bir tek başkan ve bana sürpriz değildi, biz ne yapacağımızı biliyorduk. Oyunun ne istediğini biliyorduk. Hafta içi doğru analizleri yapıp doğru çalıştık. Oyuncularım dediklerimin hepsini yaptı. Birlikte hareket ettiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Ne çalıştığımı ne istediğimi biliyordum. Antrenmanda gösterdiklerimizi oyuncularımız sahaya yansıttığında skorlar geldi. Eksiklerimiz var. Antrenman eksiği, hazırlık maçı eksiği, fiziksel eksikliğimiz var ama bunları nasıl kapatabilirizin peşindeyiz. Çok şükür iyi gidiyoruz. Yolumuz çok uzun. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.







