Nazilli Belediyespor'a Özcan morali

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta aldığı Bayburt Özel İdarespor galibiyetine rağmen halen düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'a Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan moral geldi.



Özcan, İnegölspor karşılaşması öncesi teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi. Takıma zorlu süreci birlikte aşacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Özcan, "Üzüldüğümüz, sıkıldığımız zamanlar oldu ama bu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah hafta sonu oynanacak olan İnegölspor maçı bizler için çok anlamlı ve güzel bir maç olacak. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak başarımızı daha üst seviyelere taşırız diye düşünüyorum. Teknik ekibimiz ve takımımızdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve İnegölspor karşılaşmasında sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal da Özcan'a teşekkür ederek takıma güvenlerinin tam olduğunu söyledi.