Nazar Duası Arapça-Türkçe Okunuşu (Nazar Duası Dinle)

Nazardan korunmak için okunacak dualar vardır. Bu dualar, kişinin nazardan korunmasına ve Allah'ın korumasına girmesine yardımcı olur.



Nazar Duası Arapça Okunuşu:





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ





Nazar Duası Türkçe Okunuşu:



Bismillahi'r-rahmani'r-rahim Euzu bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka





Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yarattığı her şeyin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.



Nazar Duası Türkçe Anlamı:



Nazar Duası Dinlemek İçin:





Nazar Duası Dinle: Bismillahi'r-rahmani'r-rahim Euzu bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yarattığı her şeyin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.





Nazar Duasının Faydaları:



Nazar duasının nazardan korunmak için faydalı olduğuna inanılır. Nazar duası, kişinin Allah'ın korumasına girmesine ve nazardan zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.





Nazar duası, hamile kadınlar, bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar olmak üzere herkes tarafından okunabilir. Nazar duası, günlük olarak okunabileceği gibi, nazardan korunmak için ihtiyaç duyulduğunda da okunabilir.





Nazar duası, kişinin kendi dilinde de okunabilir. Örneğin, "Allah'ım, beni ve sevdiklerimi nazardan koru." şeklinde bir dua okunabilir.





Nazardan Korunmak İçin Alınabilecek Diğer Önlemler:





Nazardan korunmak için okunacak duaların yanı sıra, aşağıdaki önlemler de alınabilir:





Nazardan korunmak için, kişinin kendini koruması önemlidir. Bunun için, kişinin temiz ve bakımlı olması, kötü huylardan uzak durması ve iyi ahlak sahibi olması tavsiye edilir.

Nazardan korunmak için, kişinin çevresini de koruması önemlidir. Bunun için, kişinin evi ve iş yeri gibi bulunduğu ortamları temiz ve düzenli tutması tavsiye edilir.

Nazardan korunmak için, kişinin nazardan korunacak kişilere hediyeler vermesi tavsiye edilir. Bu hediyeler, kişinin sevdikleri için alacağı küçük hediyeler olabilir.

Nazardan korunmak için alınacak önlemler, kişinin nazardan korunmasına yardımcı olacaktır.









