Naz Mila kimdir, kaç yaşındadır? Naz Mila'dan instagram'da seksi videolar

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Naz Mila ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.'Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir' yazdırmak istediği tahmin edilen Mila, 'Tek bir Tanrı'yı yanlışlar ve yanlışlarımla yargılayabilirim' (I can judge a single god with my wrongs and wrongs) gibi bir cümleyi dövme yaptırdı.Naz Mila'nın dövmesinin sosyal medyada viral olmasının ardından ise İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.