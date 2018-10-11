Naz Mila kimdir, kaç yaşındadır? Naz Mila'dan instagram'da seksi videolar

Naz Mila kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yaptırdığı dövmeyle gündeme gelen Naz Mila hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

11 Ekim 2018 03:08
Naz Mila kimdir, kaç yaşındadır? Naz Mila'dan instagram'da seksi videolar
Naz Mila hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve yaptırdığı dövmeyle tekrar gündeme gelen Naz Mila bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Naz Mila ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
NAZ MİLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.



NAZ MİLA'NIN DÖVMESİ OLAY OLDU

'Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir' yazdırmak istediği tahmin edilen Mila, 'Tek bir Tanrı'yı yanlışlar ve yanlışlarımla yargılayabilirim' (I can judge a single god with my wrongs and wrongs) gibi bir cümleyi dövme yaptırdı.

Naz Mila'nın dövmesinin sosyal medyada viral olmasının ardından ise İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Divock Origi harekatı! Galatasaray

Galatasaray'dan Divock Origi harekatı!
Yıldırım Demirören: 'Biraz daha sabır' Milli Takım

Yıldırım Demirören: "Biraz daha sabır"
Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi! Beşiktaş

Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi!
Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens! Beşiktaş

Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens!
Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber! Beşiktaş

Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber!
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı! Beşiktaş

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı!
Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası! Galatasaray

Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası!
Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı! Beşiktaş

Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı!
Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor! Galatasaray

Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!
Daha fazla göster
1

Porto'da Yacine Brahimi krizi!
2

Aykut Kocaman ve Murat Öztürk iddialara cevap verecek
3

Bonucci: "Juventus'tan ayrılmak hataydı"
4

"Real Madrid'i reddettim, transferim imkansız"
5

Valbuena Galatasaray'a haber yolladı
6

Ali Koç, Aatıf ve Dirar gerçeklerini açıkladı!

7

Ali Şen: ''Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim''
8

Ibrahimovic: "Mourinho ve ben, kibirli değiliz"
9

Futbolu bırakan John Terry, İngiltere'de iş buldu!
10

Paul Pogba yeni hedefini açıkladı! "Hiç kazanmadım"
yukarı ok