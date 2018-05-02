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Naz Aydemir Akyol'un 10. Dörtlü Final gururu

VakıfBank takımı ile CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak başarılı voleybolcu, kariyerinde üst üste 10. kez bu seviyede mücadele verecek.

Kaynak: AA
Naz Aydemir Akyol'un 10. Dörtlü Final gururu
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02 Mayıs 2018 11:44
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank formasıyla yer alacak Naz Aydemir Akyol, kariyerinde üst üste 10. kez bu seviyede ter dökecek.

Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Kariyerinin ilk Dörtlü Finali'ne 2009 yılında Eczacıbaşı VitrA formasıyla çıkan Naz, ardından gelen 3 sezonda Fenerbahçe'yle, sonrasındaki 6 sezonda ise VakıfBank ile bu organizasyona katılma hakkı elde etti.

- Üç Avrupa şampiyonluğu yaşadı

Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanan Naz, VakıfBank kadrosunda ise 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

- Dörtlü Final kariyeri

Tecrübeli oyuncunun CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde yer aldığı sezonlar şöyle oldu:

Sezon   Takım   Derece 
 2008-2009   Eczacıbaşı VitrA        4 
 2009-2010   Fenerbahçe       2 
 2010-2011   Fenerbahçe       3 
 2011-2012   Fenerbahçe        1 
 2012-2013   VakıfBank       1 
 2013-2014   VakıfBank       2 
 2014-2015   VakıfBank       3 
 2015-2016   VakıfBank       2 
 2016-2017   VakıfBank       1 
 2017-2018   VakıfBank       -
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