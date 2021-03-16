Naz Aydemir Akyol 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesinde

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'un, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildiği duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Naz Aydemir Akyol 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesinde
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16 Mart 2021 16:47
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.

FIVB'nin internet sitesinden "Sporcu bir aileyi gururlandırmak" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un başarılarına yer verildi.

Milli oyuncunun ailesi gibi voleybolda başarılar elde ettiği ve sarı-lacivertli formayla Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ile Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı belirtildi.

Akyol'un, 2012'de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alması ve 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olmasından bahsedildi.

Fenerbahçe Opet'in bir diğer milli oyuncusu Eda Erdem Dündar'ın da daha önce 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildiği duyurulmuştu.

 


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