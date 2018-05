Na'Vi'ye s1mple yetmedi, şampiyon mousesports!

17 Şubattan bu yana devam eden StarLadder i-League Sezon 4 sürpriz bir takımın şampiyonluğuyla sona erdi: mousesports! Avrupa karması takım aslında grup aşamasından kıl payı, üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile çıkmıştı. Fakat ne olduysa playofflarda oldu. Chris "" de Jong'un takımı önce Fransız devi G2'yu 2-0 ile rahat geçti, ardından ise 2018'in flaş takımlarından Liquid'i 2-1 ile evine yollayarak finale adını yazdırdı.Finalde mousesports'un rakibi yine 3-2'lik grup aşaması skoruna sahip Natus Vincere olmuştu. Oleksandr "" Kostyliev ve arkadaşları çeyrek finalde Astralis'i, yarı finalde ise FaZe Clan'ı 2-1 ile geçmişti. Astralis ve FaZe galibiyetleri onları finalde favori kılsa da Counter-Strike'ın bir takım oyunu olduğunu ve bir kişinin dahi kötü performans göstermesi durumunda her şeyin alt üst olabileceğini yakında anlayacaklardı.Finalin ilk haritasını Na'Vi Overpass olarak belirledi. Sürprizden oldukça uzak bir görüntü çizilen Overpass'te, s1mple'a Ioann "" Sukhariev ve Egor "" Vasilyev'in skor bakımından destek çıkması sonucu Na'Vi rahat kazandı: 16-7.İkinci harita Mirage ise kelime oyunu yaparcasına büyüleyiciydi. Önce chrisJ - Tomᚠ"" Šťastný ikilisinin ölümcül çift AWP'si ilk yarıyı 11-4 mousesports lehine sonuçlandırdı. Ardından ise CS:GO sihirbazı s1mple sahne aldı. Ukraynalı süperstar ilk yarıda -skora rağmen- iyi bir performans göstermişti fakat asıl hünerlerini ikinci yarıda sergiledi. Onun haritanın her köşesini domine etmesiyle Na'Vi maçı uzatmalara taşıdı. İlk uzatmada bariz üstün taraf mousesports'tu ancak Na'Vi'nin imdadına bu kez Denis "" Sharipov yetişti. Rus oyuncu aldığı iki clutch ile haritayı en azından ikinci uzatmaya taşıdı. s1mple'a ilk haritada Edward ve flamie'nin destek çıkmasının ardından Mirage uzatmalarında electronic'in esktra işler yapması Na'Vi'nin şampiyonluğa ulaşacağı anlamına gelmeliydi. Fakat öyle olmadı. Yılların tecrübesi, efsanevi IGL Danylo "" Teslenko, belki de kariyerinin -hem skor hem de mental olarak- en kötü maçlarından birini çıkarıyordu. Taktiksel açıdan zaten vasatın altında kalan Na'Vi, ikinci uzatma sonunda Mirage haritasını kaybederken s1mple çoktan 43 kille ulaşmıştı. Taktiksel açıdan bekleneni veremeyen Zeus'un ise 40 rauntta toplam 8 killi bulunuyordu.Mirage'ın heyecanlı sonunun da etkisiyle Train'in başa baş geçmesi bekleniyordu. Ama mousesports, muhteşem bir T performansıyla ilk yarıyı 11-4 önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla Na'Vi (ya da s1mple mı desek?) geri dönüş yapmaya çalışsa da 11-9'dan sonra gelen 5 mouz raunt galibiyeti haritayı 16-9, seriyi ise 2-1'lik mousesports galibiyeti ile sonuçlandırdı. Böylelikle mousesports StarLadder i-League Sezon 4 şampiyonu olurken 130.000$ ödülün de sahibi oldu. Na'Vi tarafınaysa hayal kırıklığı, 50.000$ ve "s1mple gibi bir süperstar böylesine dominant oynarken nasıl şampiyon olamıyoruz?" sorusunun cevabını aramak düştü.Yazar: Ali "Maxxie" Or - @ MaxxieCSGO