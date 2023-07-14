NATO zirvesinde Arda Güler sohbeti

Arda Güler, geçtiğimiz hafta İspanyol dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.Kendisini 6 yıllığına Real Madridli yapan sözleşmeyi imzalayan Arda'nın transferi, dünyada oldukça ses getirdi.İspanya'da manşetleri süslemeye devam eden Arda Güler transferi, NATO Liderler Zirvesi'ne kadar uzandı.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.