NATO zirvesinde Arda Güler sohbeti

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görüşmede Arda Güler transferinin de konuşulduğunu aktardı. Sanchez, "Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
NATO zirvesinde Arda Güler sohbeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 08:33
Arda Güler, geçtiğimiz hafta İspanyol dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Kendisini 6 yıllığına Real Madridli yapan sözleşmeyi imzalayan Arda'nın transferi, dünyada oldukça ses getirdi.

İspanya'da manşetleri süslemeye devam eden Arda Güler transferi, NATO Liderler Zirvesi'ne kadar uzandı.

Arda Güler, NATO zirvesine de konu oldu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery