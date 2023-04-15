Nathan Redmond'un forması, Trabzon'da da hazır

Kadıköy'de 4-2 kazanılan derbide oyuna sonradan giren Nathan Redmond, 1 gol ve 3 asistle dev karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu inanılmaz performansın ardından İngiliz futbolcuyu, Giresunspor sınavında ilk 11'e aldı. Redmond bu sınavda da tabelayı değiştirmeyi başardı.



TRABZON'DA DA 11'DE



Güneş, deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisinde de onu ilk 11'de sahaya sürecek. Trabzonspor'da kötü gidişat ve üst üste gelen sakatlıklar sonrası büyük problemler var. Şenol Güneş, Redmond'ın hızından faydalanmak istiyor. Süper Lig'de 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Siyah-Beyazlılar, bunu yarınki derbide 6 karşılaşmaya çıkarmak istiyor.



DEFANSI SIKINTILI



Trabzonspor'un defans hattında önemli sorunlar bulunuyor. Kaleci Uğurcan Çakır da bu sezon genel olarak formsuz bir görüntü sergiledi. Redmond derbide hücum hattında serbest oynayacak. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takım arkadaşlarına fırsatlar hazırlamaya da çalışacak.





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