Nathan Redmond, Premier Lig günlerine geri döndü

Beşiktaşlı Nathan Redmond, bu sezon gösterdiği performansla İngiltere günlerini hatırlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond, Premier Lig günlerine geri döndü
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07 Nisan 2023 10:16
Fenerbahçe derbisinde 45 dakikada 3 asist, 1 gole imza atan Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond hedef büyüttü. Kadıköy'de tüm yeteneklerini gözler önüne seren 29 yaşındaki futbolcu son 8 yılda en fazla skor katkısı yaptığı 3. sezonu geçiriyor.

10 GOL KATKISI YAPTI

Bu sezon 22 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu derbideki unutulmaz şovuyla 4 gol, 6 asiste ulaştı. Redmond kalan 8 lig maçında bir gol katkısı daha yaparsa 2019-2020 sezonunu yakalayacak. Yıldız futbolcu, Premier Lig'de Southampton forması giydiği 2019-2020 sezonunda toplam 11 gole katkı yapmıştı. Üç yıl önce 37 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu rakip ağları 5 kez sallarken, 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmuştu.

Nathan Redmond 2018-2019 sezonunda 43 resmi maçta 9 gol, 6 asiste imza atmıştı. İngiliz futbolcu kariyerinin en iyi sezonunu ise 2014-2015'te Norwich City'de geçirdi. Redmond, Norwich City'nin Championship'te yer aldığı sezon 47 resmi karşılaşmada 6 gol, 13 asiste imza atarken toplamda 19 gole doğrudan katkı yapmıştı.



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