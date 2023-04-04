Nathan Redmond oynadı, çocukların yüzü güldü

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 1-0 geriden gelip 4-2'lik zafere ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Nathan Redmond, attığı ve attırdıklarıyla sadece takımının taraftarlarını değil yardıma ihtiyacı olan çocukları da sevindirdi.Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki milyonlarca engelli çocuğu korumak, eğitmek ve güçlendirmek için sporu kullanan 'Right To play' yardım organizasyonuna gol ve asistleriyle katkı sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, 13 gencin eğitim bursunu karşıladığını belirtmişti.Redmond, Kadıköy'de ikinci yarıya başlarken Ghezzal'ın yerine oyuna girdi ve yaptığı 3 asistin dışında bir de gole imzasını atarak tarihe geçti. 29 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte 4 gol katkısı için 100 bin TL'yi yardım kuruluşuna bağışlamış olacak. Ayrıca Fenerbahçe derbisinden gelecek olan 100 bin TL'lik primi de aynı şekilde çocukların yararına aktaracağı kaydedildi.Nathan Redmond'ın Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arkadaşının yayınladığı yazışmayı İngiliz futbolcu da kendi hesabından paylaştı. O mesajda Redmond,ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu 1 gol, 3 asistle galibiyetin mimarı olup sözünü tuttu.