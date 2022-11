Nathan Redmond'ın bilinmeyen özelliği; İyilik meleği çıktı

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı Jamika asıllı İngiliz yıldız Nathan Redmond'un bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı.



Yıldız futbolcu, her gol attığında veya asist yaptığında, "Right to Play" adlı yardım kuruluşuna bin sterlin (yaklaşık 20 bin TL) bağışta bulunuyor. Redmond ayrıca Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki milyonlarca engelli çocuğu korumak, eğitmek ve güçlendirmek için sporu kullanan uluslararası organizasyonun da elçisi. Hayır kurumunun gençlerle yaptığı çalışmaları ilk elden görmek için Gana'ya bir geziye giden Redmond, İstanbul'daki Afrikalıların da yakın dostu.



Her fırsatta onlarla bir araya gelen Redmond yardım ediyor ve de sorunlarını dinliyor. Bunlar yapılırken de kimsenin yardımlar konusunda basını toplamaması için özel bir çaba gösterilmesi dikkati çekiyor.



9 MAÇTA OYNADI



Beşiktaş'la 9 maçta forma şansı bulan Redmond 1 gol, 2 asistle oynadı. Beşiktaş, 28 yaşındaki yıldızın performansından eğer memnun kalırsa oyuncunun sözleşmesi de uzatılacak.





