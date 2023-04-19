Nathan Redmond için karar verildi

Sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'daki sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş'la 1 yıllık anlaşma sağlayan Nathan Redmond, sezona iyi başlayamasa da son haftalardaki performansıyla göz kamaştırıyor. Özellikle Fenerbahçe derbisine ikinci yarıda dahil olup 3 asist ve 1 golle mücadeleye damgasını vurarak 4-2'lik tarihi zaferin kilit ismi olan İngiliz futbolcuyla, lig bitmeden kontrat yenilenmesi gündeme gelmişti.29 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler devam ederken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Redmond'dan memnunuz. O da bizimle yola devam etmek istiyor" ifadelerini kullanarak taraftara müjdeyi vermişti. Son yapılan temaslarda tarafların, 2+1 yıllık anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.Ada'dan da talipleri bulunmasına rağmen tecrübeli futbolcuyu ikna etmek üzere olan yönetimin, imzaları yakın süreçte atmayı planladığı kaydedildi. Kara Kartal, daha önce Cenk Tosun ve Arthur Masuaku'yla da sözleşme yenilemişti. İdarecilerin, Redmond'un ardından takımda kalmasını istediği diğer isimlerle de sözleşme yenilemesi bekleniyor.