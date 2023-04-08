Nathan Redmond hedef büyüttü

Beşiktaş'ta Nathan Redmond, sezonun sonunda ulaşacağı gol-asist sayıları için hedeflini büyüttü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond hedef büyüttü
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08 Nisan 2023 10:25
Fenerbahçe derbisinde 45 dakikada 3 asist, 1 gole imza atan Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond hedef büyüttü.

Kadıköy'de tüm yeteneklerini gözler önüne seren 29 yaşındaki futbolcu son 8 yılda en fazla skor katkısı yaptığı 3. sezonu geçiriyor. Dört gol ve 6 asisti bulunan deneyimli futbolcu bir gol katkısı daha yaparsa 2019- 2020 sezonunu yakalayacak.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'de Southampton forması giydiği 2019-2020 sezonunda toplam 11 gole katkı yapmıştı. Üç yıl önce 37 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu rakip ağları 5 kez sallarken, 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmuştu.



 
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