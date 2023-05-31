Nathan Redmond: "Eşim 'tamam' derse kalırım"

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, takımda kalmak için eşinin onayını alması gerektiğini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond: 'Eşim 'tamam' derse kalırım'
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31 Mayıs 2023 09:18
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda da kalmasını istediği futbolculardan Nathan Redmond, transferinde son sözü eşi Blaise'e bıraktı.

"EŞİM KARAR VERECEK"

Sezon sonunda serbest kalacak olan ve yıllık 1.8 milyon euro isteyen 29 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah beyazlı yöneticilere, "İngiltere'den birkaç teklif aldım. Beşiktaş'ta kalmayı isterim ancak eşim şu an hamile ve son kararı o verecek. Benim açımdan hiçbir sorun yok; eşim İstanbul'da kalmamızı kabul ettiği an imzayı atarım. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum" dediği belirtildi.

Sezon başında Southampton'dan Transfer edilen İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi karşılaşmada 6 gol attı, 6 asist yaptı.



 
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