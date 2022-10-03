Nathan Redmond'dan büyük fedakarlık

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisinde fedakarlık yaparak ilk 11'de forma giydi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond'dan büyük fedakarlık
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03 Ekim 2022 11:18
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Fenerbahçe derbisinde sahada yer alan İngiliz kanat oyuncusu, elindeki kırık sebebiyle özel bir bandaj ile sahne aldı.

REDMOND HÜCUMDA ELİNDEN GELENİ YAPTI

Nathan Redmond, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de başladı. 28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde ise hücumda elinden geleni yapmaya çalıştı.

GALİBİYETE YETERLİ OLMADI

Fakat; İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu futbol, takımı için pek yeterli olmadı. Hücumda çok varlık gösteremeyen Redmond, 82 dakika sahada kaldı. Nathan Redmond, büyük bir fedakarlık yaparak sahaya çıksa da maçı mutlu bitiremedi. 

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