REDMOND HÜCUMDA ELİNDEN GELENİ YAPTI

GALİBİYETE YETERLİ OLMADI

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Fenerbahçe derbisinde sahada yer alan İngiliz kanat oyuncusu, elindeki kırık sebebiyle özel bir bandaj ile sahne aldı.Nathan Redmond, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de başladı. 28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde ise hücumda elinden geleni yapmaya çalıştı.Fakat; İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu futbol, takımı için pek yeterli olmadı. Hücumda çok varlık gösteremeyen Redmond, 82 dakika sahada kaldı. Nathan Redmond, büyük bir fedakarlık yaparak sahaya çıksa da maçı mutlu bitiremedi.