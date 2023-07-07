Nathan Redmond'da problem büyük

Geçen sezonun son virajında uçuşa geçen Nathan Redmond için Beşiktaş yönetimi yoğun mesai harcıyor. Fakat yıldız oyuncunun transferi zor gözüküyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond'da problem büyük
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07 Temmuz 2023 09:47
Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerin başında Nathan Redmond geliyor. Geçen sezonun özellikle son periyodunda coşan ve takımda kalması istenen yıldız oyuncu için yoğun çaba devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geniş bir transfer operasyonu röntgeni çeken sportif direktör Ceyhun Kazancı tecrübeli oyuncu hakkında önemli ifadeler kullanmıştı.

Kazancı net konuştu

Kazancı, 29 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istediklerini fakat Redmond'un henüz eşini ikna edemediklerini söylemişti. 'Redmond'un eşini bekliyoruz' diyen Kazancı transfere dair net konuşmuştu.

Türkiye'ye dönmek istiyor

Kariyerini Siyah-Beyazlı forma altında sürdürmeye sıcak bakan ancak eşinin Türkiye'de yaşamak istememesi nedeniyle bir türlü Beşiktaş ile anlaşamayan Nathan Redmond'da problemler, bir türlü çözüme kavuşmuyor... Eşinin doğum yapmasının ardından ülkesine geri dönen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye'ye dönmek istiyor.

İmza için tek yol

Ancak İngiliz futbolcunun eşi, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Hâl böyle olunca hem Redmond cephesi hem de Beşiktaş Yönetimi arasında bir türlü anlaşma sağlanamıyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Redmond'un, Kara Kartal'a imza atması için tek yol, eşinin Türkiye'de yaşamayı kabul etmesi. 

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