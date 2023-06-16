Nathan Redmond'da kritik hafta

Beşiktaş'ta tüm gözler Nathan Redmond'a çevrildi. Siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık yeni sözleşme için teklif alan İngiliz yıldız önümüzdeki hafta kararını yönetime bildirecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim, Redmond'un takımda kalmasını istiyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan deneyimli futbolcu da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi Redmond'un Beşiktaş'ta kalma yönünde karar vermesini zorlaştırıyor.
Eşi kısa süre içinde doğum yapacak olan yetenekli futbolcunun bu nedenle kafası bir hayli karışık. Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Redmond kalmaya karar verirse Şenol Güneş ve yönetim rahat bir nefes alacak. Bu durumda başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.
Ancak Redmond'un merakla beklenen kararı ayrılık yönünde olursa sağ kanada mutlaka takviye gelecek. UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan siyah-beyazlılar en kısa sürede deneyimli bir sağ kanat oyuncusu transfer etmek için düğmeye basacak.
Yeni sezon kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların en kısa sürede kararını bildirmesi için Redmond'la görüştekleri ifade edildi. Eşiyle tatile çıkan İngiliz oyuncunun bir hafta içinde kararını kulübe ileteceği öğrenildi.
KUZYAEV YEDEKTE
Kartal'da Rus orta saha Daler Kuzyaev'in geniş listede yer aldığı belirlendi. Zenit'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki başarılı futbolcu, 8 numara pozisyonunda görev yapıyor. Orta sahaya 10 numara arayan siyah-beyazlılar, Kuzyaev için şimdiye kadar bir girişimde bulunmadı. Ancak teknik patron Şenol Güneş'ten talep gelmesi durumunda bu sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asiste imza atan Kuzyaev için düğmeye basılacağı aktarıldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim, Redmond'un takımda kalmasını istiyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan deneyimli futbolcu da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi Redmond'un Beşiktaş'ta kalma yönünde karar vermesini zorlaştırıyor.
Eşi kısa süre içinde doğum yapacak olan yetenekli futbolcunun bu nedenle kafası bir hayli karışık. Beşiktaş'ta adeta yeniden doğan Redmond kalmaya karar verirse Şenol Güneş ve yönetim rahat bir nefes alacak. Bu durumda başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.
Ancak Redmond'un merakla beklenen kararı ayrılık yönünde olursa sağ kanada mutlaka takviye gelecek. UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan siyah-beyazlılar en kısa sürede deneyimli bir sağ kanat oyuncusu transfer etmek için düğmeye basacak.
Yeni sezon kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların en kısa sürede kararını bildirmesi için Redmond'la görüştekleri ifade edildi. Eşiyle tatile çıkan İngiliz oyuncunun bir hafta içinde kararını kulübe ileteceği öğrenildi.
KUZYAEV YEDEKTE
Kartal'da Rus orta saha Daler Kuzyaev'in geniş listede yer aldığı belirlendi. Zenit'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki başarılı futbolcu, 8 numara pozisyonunda görev yapıyor. Orta sahaya 10 numara arayan siyah-beyazlılar, Kuzyaev için şimdiye kadar bir girişimde bulunmadı. Ancak teknik patron Şenol Güneş'ten talep gelmesi durumunda bu sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asiste imza atan Kuzyaev için düğmeye basılacağı aktarıldı.