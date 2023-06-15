Nathan Redmond'da imza parası krizi

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş kadrosunda tutmak istediği Nathan Redmond'la bu sefer de imza parasında kriz yaşıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond'da imza parası krizi
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15 Haziran 2023 11:35
Sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş gelecek sezonki kadro planlaması için düğmeye basarken, Beşiktaş sözleşmesi biten İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond ile henüz uzlaşma sağlayamadı.

Redmond'un Beşiktaş'tan 2+1 yıllık sözleşme ve imza parasıyla beraber yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

İMZA PARASI VERMEK İSTENMİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise Redmond'a imza parası vermek istemediği ve taraflar arasındaki uzlaşmanın henüz sağlanamadığı ortaya çıktı. Futbolcuya, 3 İngiliz ekibinin talip olduğu menajeri tarafından açıklanmıştı.

6 GOL 5 ASİST

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda 28 maçta Nathan Redmond, 6 gol, 5 asist kaydetti. 

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