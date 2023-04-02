Nathan Redmond: "Birlikte kaldık, dağılmadık"

Nathan Redmond, 1 gol ve 3 asistle oynadığı 4-2'lik Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nathan Redmond: 'Birlikte kaldık, dağılmadık'
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02 Nisan 2023 22:51
1 gol ve 3 asistle derbinin yıldızlarından biri olan Nathan Redmond, Fenerbahçe'yi 4-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu, "10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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