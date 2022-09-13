REDMOND ETKİLİ BAŞLADI

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.57. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna giren Redmond, skora katkı sağlamasa da hazır görüntüsü ve etkili driplingleriyle dikkatleri çekti.Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında Redmond'u driplingleri ve istekli görüntüsü sebebiyle sık sık alkışladı ve destek verdi.28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyordu. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı. Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol ve 5 asist üretmişti.