Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
REDMOND ETKİLİ BAŞLADI
57. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna giren Redmond, skora katkı sağlamasa da hazır görüntüsü ve etkili driplingleriyle dikkatleri çekti.
TARAFTARLAR DESTEK VERDİ
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında Redmond'u driplingleri ve istekli görüntüsü sebebiyle sık sık alkışladı ve destek verdi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyordu. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı. Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol ve 5 asist üretmişti.
REDMOND ETKİLİ BAŞLADI
57. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna giren Redmond, skora katkı sağlamasa da hazır görüntüsü ve etkili driplingleriyle dikkatleri çekti.
TARAFTARLAR DESTEK VERDİ
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında Redmond'u driplingleri ve istekli görüntüsü sebebiyle sık sık alkışladı ve destek verdi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyordu. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı. Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol ve 5 asist üretmişti.