Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Nate Robinson, Lübnan'a gidiyor!

NBA'nın en sıradışı karakterlerinden biri olan Nate Robinson, basketbol kariyerini Lübnan'da sürdürecek.

NBA'da 3 kez smaç şampiyonu olan Nate Robinson, verdiği aranın ardından tekrar basketbola dönüp Lübnan'da basketbol oynayacak.

Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre; Lübnan Ligi takımlarından Homenetmen Beirut'tan gelen teklifi kabul eden Nate Robinson, tekrar basketbol oynamaya dönecek. Nate Robinson'ın kontratının 1 yıllık olduğu belirtildi.

Kariyerinde NBA dışında Venezuela'da da oynayan 34 yaşındaki Nate Robinson, burada şampiyonluk ve MVP ödülü kazanmıştı.

Nate Robinson, NBA kariyerinde New York Knicks, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers ve New Orleans Pelicans formaları giydi.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Isaiah Thomas, gelecek sezonda kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını düşünüyor.
Patrick McCaw sınırlı bir serbest oyuncu olmaya devam ediyor, ancak Golden State Warriors'ın 1,74 milyon dolarlık niteleyici teklifini kabul ederek yeniden imza atması bekleniyor.
Dwyane Wade, NBA kariyerine 2018-19 sezonunda devam edip etmeyeceği konusunda halen kararsız.
Carmelo Anthony, Atlanta Hawks ile yaptığı 27,9 milyon dolarlık sözleşmesinin ödenmesini ve serbest kalmayı kabul etti.
Houston Rockets'ın bir forvet savunmacı araştırdığı ve Kent Bazemore ile ilgilendikleri açıklandı.
Kobe Bryant, hücum oyunlarının benzerliklerini gördükten sonra, Los Angeles Lakers'ın önceki yaz Jayson Tatum'ı neden draft etmediğini sordu.
Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, yakın zamanda çıkacak olan otobiyografisi "Steven Adams: My Life, My Fight"ta, ergenlik yıllarında yaşadığı depresyonu ve özellikle küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yaşadığı sıkıntıyı kaleme aldı.
NBA sonunda Las Vegas'ta bir franchise olabilir mi? Kevin Durant, James Harden ve Paul George dahil olmak üzere birçok NBA oyuncusu, geçen hafta ABD Milli takımı minikampında bu fikre destek verdi.
Toronto Raptors'ın, kadrosundaki 14. boş adam yerine Greg Monroe'yu düşündüğü iddia edildi.
Carmelo Anthony'nin önümüzdeki günlerde yeni durağı olması beklenen Houston Rockets'ta, oyuncuların Melo'nun gelişinden dolayı oldukça memnun oldukları iddia edildi.
Bir Batı Konferansı oyuncusu, LeBron'un Lakers'tan ziyade Los Angeles şehriyle anlaştığını iddia etti.
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımın yeni yıldızı Kawhi Leonard ile yakın dönemindeki takası sonrası ilk kez görüşmesinden bahsetti.
LeBron James, Los Angeles Lakers'a katılması sonrası, ilk kez bu konuyla ilgili konuştu.
Houston Rockets, Clint Capela ile beş yıllığı 90 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamayı kabul etti.
Kevin Durant, Golden State'in bu yaz DeMarcus Cousins'i almasına karşı çıkan taraftarlardan, medyadan ve muhaliflerden gelen yorumlara şaşırmadığını söyledi.
Carmelo Anthony, altıncı adam rolünü ne zaman kabul edeceğini "sadece kendisinin bildiğini" söyledi.
Memphis Grizzlies yıldızı Mike Conley, geçtiğimiz Ocak ayında topuğundan geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü ABD Milli takımının mini kampına katılamamasına rağmen, Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olacağını ve daha iyi olduğunu söyledi.
Miami Heat başkanı Pat Riley, şu anda serbest oyuncu konumunda olan Dwyane Wade'in hangi takıma katılacağına dair kararını vermesini bekleyeceklerini söyledi.
Toronto Raptors guardı Kyle Lowry, hem eski takım arkadaşı hem de dostu DeMar DeRozan'ın San Antonio Spurs'e takaslanması hakkında sorulara yanıt vermedi.
Serbest guard Devin Harris'in, Dallas Mavericks ile bir yıllık anlaşma imzalamayı kabul ettiği açıklandı.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal