Nate Robinson, Lübnan'a gidiyor!

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NBA'da 3 kez smaç şampiyonu olan Nate Robinson, verdiği aranın ardından tekrar basketbola dönüp Lübnan'da basketbol oynayacak.Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre; Lübnan Ligi takımlarından Homenetmen Beirut'tan gelen teklifi kabul eden Nate Robinson, tekrar basketbol oynamaya dönecek. Nate Robinson'ın kontratının 1 yıllık olduğu belirtildi.Kariyerinde NBA dışında Venezuela'da da oynayan 34 yaşındaki Nate Robinson, burada şampiyonluk ve MVP ödülü kazanmıştı.Nate Robinson, NBA kariyerinde New York Knicks, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers ve New Orleans Pelicans formaları giydi.