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Nate Robinson, Jake Paul ile boks maçına çıkacak!

Eski NBA oyuncusu Nate Robinson, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, profesyonel boksta şansını deneyecek ve bu yılın sonlarında YouTube yıldızı Jake Paul ile dövüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Nate Robinson, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, profesyonel boksta şansını deneyecek ve bu yılın sonlarında YouTube yıldızı Jake Paul ile dövüşecek.

Bilindiği gibi, eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones Jr. ile 12 Eylül'de karşı karşıya gelecek. 54 yaşındaki Tyson, 51 yaşındaki Jones Jr. ile sekiz roundluk bir müsabakada yer alacak.

Bu müsabakanın öncesinde, Robinson ile Paul ringde kozlarını paylaşacaklar.

11 yıllık bir NBA veteranı ve tüm zamanların en iyi smaç yarışması katılımcılarından biri olmasının yanı sıra, Robinson, Washington Üniversitesi'nde kolej futbolu oynamıştı.

Bu dövüş, Robinson'un profesyonel boksa ilk girişi olurken, Paul, geçtiğimiz Aralık ayında teknik nakavt yoluyla başka bir YouTuber'a karşı bir maç kazanmıştı.


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