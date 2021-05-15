Nasıl şampiyon olur Galatasaray, nasıl şampiyon olur Beşiktaş, nasıl şampiyon olur Fenerbahçe

PUAN DURUMU HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.Beşiktaş 1-2 KaragümrükFenerbahçe 1-2 SivassporDenizlispor 1-4 GalatasarayGaziantep FK 4-5 RizesporBaşakşehir 0-0 KayserisporKasımpaşa 3-1 AnkaragücüAlanyaspor 2-3 ErzurumsporMalatyaspor 1-1 HataysporGençlerbirliği 5-3 Göztepe1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)3- FENERBAHÇE: 79 (+30 Averaj)14 - MALATYASPOR: 4515- BAŞAKŞEHİR: 4516 - ANTALYASPOR: 4317 - KAYSERİSPOR: 4118 - ERZURUM BB: 4119 - ANKARAGÜCÜ: 3820 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3821 - DENİZLİSPOR: 29Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averaja kalacak. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydettiSon haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş şampiyon olacak.