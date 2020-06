Nasil hamile kalabilirim? Kadin nasil hamile olur?

Hamile kalabilirim sorusu her zaman en çok aratılanlar arasında. Yapılan araştırmalarda nasıl hamile kalabilirim, kadın nasıl hamile olur bilgilerini buradan elde edebilirsiniz. Yumurtlama, olgun bir yumurtanın yumurtalıktan salındığı süreçtir. Bu altı gün önemlidir, çünkü yumurta bırakıldıktan sonra yaklaşık 12 ila 24 saat döllenebilir. Ek olarak, sperm, cinsel ilişkiden beş gün sonra doğru koşullar altında kadın üreme sisteminin içinde yaşayabilir. Yumurtlama sırasında fallop tüplerinde canlı sperm bulunduğunda hamile kalma şansınız en yüksektir.Yaklaşık 40 hafta süren hamileliğin oluşumunda pek çok faktör rol oynar. Bunların başında, doğru zamanda korunmasız olarak cinsel ilişkiye girmek gelir. Erkekler, her an üremeye hazır olsa da, kadın fizyolojisinde işler biraz daha karmaşıktır. Kadınlarda adet dönemi, üreme döneminin devam ettiğini gösterse de belirli bir yumurta sayısıyla dünyaya gelen ve bu rezervle yaşamını sürdüren kadınlarda yaş ilerledikçe, gebe kalma şansı da azalır. Regl ya da adet kanaması, her ay döngüler halinde gerçekleşirken kadın vücudu da sürekli olarak olası bir gebeliğe karşı kendini yeniler. Öncelikli olarak gebeliğin sağlanabilmesi için kadının, her 21 ila 35 günde bir ya da farklı bir deyişle ortalama her 28 günde bir adet görmesi gerekir.Bir ayda, çocuk sahibi olmak isteyen her 100 çiftten yalnızca 20'si başarıya ulaşır. 2 yıl boyunca çocuk sahibi olmak isteyenlerin ise %95'i gebelik sağlayabilir. Gebeliğin sağlanabilmesi için kadının, yumurtlama zamanını bilmesi, dolayısıyla adet döngüsünü takip etmesi önemlidir. Ayrıca gebeliğe engel olabilecek, tiroit hastalığı, polikistik over sendromu, diyabet, endometriozis gibi rahatsızlıkların önceden fark edilmesi ve tedavi edilmesi için hekim kontrolüne gidilmesi önerilir. Zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olmak, gebelik için olmazsa olmazlar arasında yer alır.Obezite ve stres gebeliğin önünde duran büyük engellerdir. Bu yüzden fazla kilolardan kurtulmak, stresle başa çıkmanın yollarını bulmak ya da stres yaratan ögeleri hayattan çıkarmak da önemlidir. Tüp bebek denenmesine rağmen gebe kalamayanların, bebek sahibi olmaktan vazgeçtikten sonra gebe kalması az rastlanan bir durum değildir. Bu yüzden cinsel ilişki sırasında gebelik stresine girmemek, olayı akışına bırakmak da gebelik şansını arttırabilir. Cinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcı krem, yağ ve diğer kozmetik ürünler, spermlere zarar verebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin bu ürünlerden uzak durması önemlidir.Düzenli olarak egzersiz yapmak, kişinin ideal vücut kitle indeksine ulaşmasını sağlarken, stres seviyesinin azaltılmasında etkilidir. Folik asit, kalsiyum ve demir gibi vitaminlerin takviye edilmesinin yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekir. Uyarıcı etkisi bulunan sigara, alkol, kafein kullanımı gebeliğin oluşumunu engelleyebilir. Baba olmak isteyen erkeklerin de bu tavsiyelere uyması, gebelik şansını arttırır. Ayrıca erkeklerin dar, kalın iç çamaşırı giymesi, sıcak suyla yıkanması da gebeliğin oluşmasını engelleyen etkenler arasında yer alır.Vajinal sekresyonlarda değişiklik. Yumurtlamadan hemen önce, temiz, ıslak ve esnek vajinal sekresyonlarda bir artış fark edebilirsiniz. Yumurtlamadan hemen sonra, servikal mukus azalır ve daha kalın, bulutlu ve daha az fark edilir hale gelir.Bazal vücut ısısında değişiklik. Yumurtlama sırasında vücudunuzun dinlenme (bazal vücut sıcaklığı) sıcaklığı hafifçe artar. Bazal vücut sıcaklığını ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir termometre kullanarak, yatmadan önce her sabah sıcaklığınızı alın. Sonuçları kaydedin ve ortaya çıkacak bir kalıp arayın. Sıcaklığınız artmadan iki ila üç gün boyunca en doğurgan olacaksınız.Ayrıca tezgah üstü bir yumurtlama kiti denemek isteyebilirsiniz. Bu kitler, idrarınızı yumurtlamadan önce gerçekleşen hormonlardaki dalgalanma için test eder, bu da yumurtlama olasılığınızın en yüksek olduğu zamanı belirlemenize yardımcı olur.Hamile kalmak için şu basit ipuçlarını izleyin: Düzenli olarak cinsel ilişkiye girin. En yüksek gebelik oranları, her gün veya her gün beraber olan çiftlerde görülür.Yumurtlama zamanına yakın tarihlerde her gün cinsel ilişkiye girmek mümkün değilse veya zevkli değilse, döneminizin bitiminden kısa bir süre sonra başlayarak haftada iki ila üç günde bir yapabilirsiniz. Bu, en doğurgan olduğunuz zamanı bulmaya yardımcı olabilir.Normal kilonuzu koruyun. Aşırı kilolu ve zayıf kilolu kadınlar yumurtlama bozuklukları açısından yüksek risk altındadır.Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcınızla önyargı planlaması hakkında konuşmayı düşünün. Genel sağlığınızı değerlendirebilir ve sağlıklı hamilelik şansınızı artırabilecek değişiklikleri belirlemenize yardımcı olabilir. Sağlık uzmanınız, spina bifida ve diğer nöral tüp defekti riskini azaltmak için gebe kalmadan birkaç ay önce folik asit almanızı önerecektir.- Sigara içme. Tütünün, genel sağlığınızdan ve bir fetüsün sağlığından bahsetmemek için doğurganlık üzerinde çoklu olumsuz etkileri vardır. Sigara içiyorsanız, sağlık uzmanınızdan gebe kalmadan önce bırakmanıza yardımcı olmasını isteyin.- Alkol içme. Ağır alkol kullanımı doğurganlığın azalmasına neden olabilir. Genellikle, gebe kalmayı umuyorsanız alkolden kaçınmak en iyisidir.- Kafeini azaltın. Araştırmalar, doğurganlığın günde 200 miligramdan az kafein tüketiminden etkilenmediğini göstermektedir. Bu günde bir ila iki fincan 6 ila 8 ons kahve.- Aşırı egzersiz yapmayın. Haftada beş saatten fazla yorucu, yoğun egzersiz, yumurtlamanın azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.- Ayrıca aldığınız ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. Bazı ilaçlar - reçetesiz satılanlar bile - gebe kalmayı zorlaştırabilir.