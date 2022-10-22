Nasibe Aydın, Hatay'ı rahat geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 83-68 mağlup etti.
Bu sonuçla Nesibe Aydın 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Erdoğan Çelebi
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 13, Derin Yaya 7, Nelson 17, Thomas 24, Egbo 18, Duygu Özen, Gülşan Duman Bıçakçı, İlayda Güner 4
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 2, Büşra Akbaş 6, Ayşe Cora 5, Büşra Akgün 3, Prints 12, Tuğçe Canıtez 2, Gizem Başaran Turan 5, Prince 17, Gatling 16
1. Periyot: 24-19
Devre: 45-39
3. Periyot: 66-57
Bu sonuçla Nesibe Aydın 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Erdoğan Çelebi
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 13, Derin Yaya 7, Nelson 17, Thomas 24, Egbo 18, Duygu Özen, Gülşan Duman Bıçakçı, İlayda Güner 4
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 2, Büşra Akbaş 6, Ayşe Cora 5, Büşra Akgün 3, Prints 12, Tuğçe Canıtez 2, Gizem Başaran Turan 5, Prince 17, Gatling 16
1. Periyot: 24-19
Devre: 45-39
3. Periyot: 66-57
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