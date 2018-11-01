Nash ve Pippen: "Steph Curry gelmiş geçmiş en iyilerden"

Steve Nash ve Scottie Pippen, bu sezon çok başarılı bir performans gösteren Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "gelmiş geçmiş en iyi guardlardan biri olduğunu" söylediler.
Nash, Curry'nin "basketbolun evrimi" olduğunu söylerken, Pippen ise kendisinin Kevin Durant'in iyiliği adına yaptığı fedakarlığın çok değerli olduğundan bahsetti.
İkilinin açıklamaları şöyleydi:
Nash: "Söyleyeceğim hoşunuza gitmeyebilir, ama kendisi şimdiden tüm zamanların en iyilerinden biri. Türünün ciddi anlamda tek örneği. Basketbolun evrimi. Hepsi gözlerimizin önünde oldu. Oyunu fiziksel olarak domine etmediği için insanlar kendisini büyük görmüyor. Ama adam dans ediyor, ve bunun için vergi ödüyor. Harika takım arkadaşları için vergi ödüyor."
Pippen: "KD için fedakarlık gösterme isteği, tarihin en iyi hikayelerinden biri. Eğer oyunu anlayan biriyseniz, büyük olmak için bir fedakarlık yapılması gerektiğini bilirsiniz. Tüm büyük oyuncular bir şeylerden fedakarlık etmiştir. Öbür türlü kazanamazsınız. Top Michael Jordan'ın ellerine gittiğinde, gidip sayı atması içindi. O skor üreterek kazandı. Bu, benim o kadar şut atamayacağım anlamına geliyordu. Ama bu durumun benim büyüklüğüme zarar verdiğini düşünmüyorum. Steph de KD için bu şekilde yer açtı, ama bu onu daha az büyük yapmadı. Kendisine oyunun gördüğü en büyük guardlardan biri olarak bakılması gerekiyor."
Steph, sezonda 33.0 sayı, 5.9 asist ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynarken, PER (Oyuncu Verimlilik Oranı) 32.63 gibi harikulade bir düzeyde yer alıyor.