Nash ve Pippen: "Steph Curry gelmiş geçmiş en iyilerden"

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Steve Nash ve Scottie Pippen, bu sezon çok başarılı bir performans gösteren Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "gelmiş geçmiş en iyi guardlardan biri olduğunu" söylediler.Nash, Curry'nin "basketbolun evrimi" olduğunu söylerken, Pippen ise kendisinin Kevin Durant'in iyiliği adına yaptığı fedakarlığın çok değerli olduğundan bahsetti.İkilinin açıklamaları şöyleydi:Nash:Pippen:Steph, sezonda 33.0 sayı, 5.9 asist ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynarken, PER (Oyuncu Verimlilik Oranı) 32.63 gibi harikulade bir düzeyde yer alıyor.