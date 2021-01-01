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Nash'ten James Harden itirafı!: "%100 sağlıklı değil"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın sakatlık durumu hakkında bir güncelleme yaptı ve kendisinin "yüzde 100 sağlıklı" olmadığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın sakatlık durumu hakkında bir güncelleme yaptı ve kendisinin "yüzde 100 sağlıklı" olmadığını itiraf etti.

Serinin 1. maçında hamstring sakatlığı yaşayan Harden, Kyrie Irving'in bir önceki maçta yaşadığı ayak bileği burkulması nedeniyle, 5. maçta seriye geri dönmek zorunda kalmıştı. Ancak 31 yaşındaki oyuncu geri döndüğünden beri sıkıntı çekmiş, ilk maçında denediği 10 şutun yalnızca birinde isabet bulabilmişti.

Serinin 6. maçında nispeten daha iyi bir performans sergileyen Harden, karşılaşmayı 16 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 4 top çalma ile tamamlamış, ancak konu sağlık ve sahadaki etki olduğunda henüz beklenen seviyede olmadığını açıkça göstermişti.

Bu geceki kritik maç öncesinde Nash, Harden'ın henüz "yüzde 100 sağlıklı" olmadığını şu şekilde itiraf etti:

"James %100 sağlıklı değil. Kendini korumak zorunda. Hızlı hücumda topu getirebilecek durumda değil."

Serinin 7. maçı, bu gece TSİ 03:30'da oynanacak.


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