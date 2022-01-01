Nash: "Simmons zihinsel açıdan iyi bir noktada, ama dönüşü belirsiz"

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, takıma yeni katılan Ben Simmons'ın zihinsel açıdan iyi bir noktada olduğunu, ancak parkelere ne zaman döneceğinin henüz kesin olmadığını açıkladı.



Sezon boyunca zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığını beyan ederek eski takımı Philadelphia 76ers için forma giymeyi reddetmiş olan Simmons, geçtiğimiz haftanın son takas gününde Sixers tarafından Seth Curry ve Andre Drummond ile birlikte, James Harden ve Paul Millsap karşılığında Nets'e gönderilmişti.



Nash, takımının yeni yıldızıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bence zihinsel olarak oldukça iyi bir noktada. Kondisyonunu toparlama sürecinde yanında olurken, saha içinde ve dışında rahat hissedeceği bir noktaya gelmesini sağlayabilirsek, fiziksel açıdan hazır olduğunda zihinsel olarak da oynamaya hazır olacağını düşünüyorum."



"DOĞAL BİR ŞEKİLDE İLERLEMELİ"



Nash, takımın Simmons'ı sahaya sürmek için acele etmeyeceğini de şu şekilde vurguladı:



"Bence bunun doğal olarak gelişmesi gerekiyor. Büyük resmi aklımızda tutmalıyız. Her gece maç kazanmaya çalıştığımız süreçte, bazı adımları atlayamayız. Yaklaşımımız konusunda olabildiğince düşünceli ve metodik olmalıyız. Ve her şey sorunsuz bir şekilde toparlanırsa da çok güzel olur. Toparlanmazsa, sürecimize bağlı kalırız ve ne kadar zaman alırsa alsın, aramızdaki uyumu ve anlayışı oluşturmaya devam ederiz."



25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gece takımın Sacramento Kings'e karşı aldığı galibiyette saha kenarında görülmüş ve haftalar sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkmıştı. Maçta forma giymemiş olan Simmons'ın, yeni takımını benchten izlediği süreçte oldukça mutlu gözüktüğü de dikkatlerden kaçmadı.



