Nash: "Simmons'ın bu sezon dönmesi için umudum yüksek!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Ben Simmons'ın normal sezonda oynaması konusunda umudunun "son derece yüksek" olduğunu söyledi.



Nets'in, bu sezon henüz tek maçta bile forma giymemiş olan Avustralyalı oyuncusunun uzun süredir devam ettiği anlaşılan bir sırt sakatlığı yüzünden, bu sezon ilk maçını oynamaya ne zaman hazır olacağı hakkında hiçbir fikri olmadığı biliniyor.



Ancak Nash, Simmons'ın normal sezon sona ermeden önce sahada göreceğine dair umudunun "son derece yüksek olduğunu" açıkladı:



"Şu sıralar rehabilitasyonunu yapıyor ve güçlenme üzerine çalışıyor. Şu anda saha içi çalışmaları yerine, halen işin bu tarafıyla uğraşıyoruz.



En büyük hedefimiz ise, kendisinin her şeye dahil olmasını sağlamak. Seyahat etmesi, kendisinin uçaklarda, otobüslerde ve farklı yataklarda yer alması durumundan ötürü her zaman üzerinde durduğumuz bir konu.



Kendisi buradayken, takımla her toplantıda, her çalışmada, her film seansında ve diğer yaptığımız şeyde bizimle beraber olmasını istiyoruz. Seyahat etmesini ve takımın her zaman yanında yer almasını da çok isteriz, fakat bu senaryoyu da ölçülü bir şekilde tartmamız gerekiyor."



Nets için playoffların başlamasına sadece 13 maçı kalmışken, Simmons halen henüz antrenmana çıkmış değil. Başlangıçta tüm sezon oynamadığı için sırt sakatlığının ağrıya bağlı olduğu düşünülse de, Simmons'ın durumu son haftalarda daha ciddi hale gelmiş ve bireysel antrenmanlar dışında başka hiçbir çalışmaya katılamamıştı.