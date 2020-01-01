Nash: "Þampiyonluk için oynuyoruz"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, takýmýn "þampiyonluk için oynayacaðýný" söyledi.



Nets'in baþ antrenörü olarak ilk sezonuna giren Nash, baþarýsýnýn büyük ölçüde takýmýný playofflarda ne kadar ileri götürebileceðiyle belirleneceðinin farkýnda.



Nash, ESPN'den Tim Bontemps ile yaptýðý bir röportajda, þu açýklamalarý yaptý:



"Þampiyonluk için oynuyoruz. Þampiyonluktan baþka gelecek sonucun baþarý olmadýðýný söylemek istemiyorum... ama bir þampiyonluk için oynuyoruz ve buna göre yapýlanacaðýz."



Nash, NBA'de hiç koçluk yapmamýþ olmasýna raðmen Eylül baþýnda Nets tarafýndan iþe alýnmýþtý. Eski MVP, þu anda saðlýklý olan Kevin Durant ve Kyrie Irving'in liderliðini yaptýklarý bir kadroyu devralmaya hazýrlanýyor.



Durant ve Irving, daha önce Nets'in bu sürpriz iþe alýmýyla ilgili iyimserliklerini dile getirmiþlerdi. KD, Nash'in "Brooklyn'de eðlenceli bir kültür" inþa edeceðine inandýðýný belirtirken, Irving geçtiðimiz günlerde Nash ile "saygýlý iliþkisine" deðinmiþti. Durant, 46 yaþýndaki koçla, Golden State Warriors'da danýþman olarak çalýþtýðý sýrada beraber çalýþmýþtý.



