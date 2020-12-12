Nash: "Rekabetçi ve kontrollü olmak arasında bir denge!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'teki çaylak sezonunda bir koç olarak kendisinden beklentisini açıkladı.
Nash, muhabirlere "rekabetçi" ve "kontrollü" olmak arasında bir denge bulmak istediğini söyledi: "Artık bu rolü üstlendiğim için hayatımın geri kalanında Grant Hill'in meme'i* gibi olacağımı düşünüyorum. Bunlar bir süredir aklımdaydı. Kontrollü bir şekilde, daha yumuşak bir tarafta olacağımı söylemek istiyorum lakin bunu söylemek için gerçekten çok erken.
*Hill'in meme'i:
Bir oyuncu olarak her zaman biraz ateşli ve duygusal olmuşumdur ve bu tür bir rekabeti ve tutkuyu bastırmak gerçekten zordur, bu yüzden göreceğiz. İşimde makul olacağımı düşünüyorum, lakin an içinde ne kadar iyi tepki vereceğimi, gürültülü olup olmayacağımı veya adapte olmam gerekip gerekmediğini kim bilebilir ki... Rekabetçi bir şekilde tutkulu ve duygusal olarak, aynı zamanda kontrollü olabileceğim, güzel bir orta yol bulmam gerekli."
Nash ve Nets, Pazar günü Washington Wizards'a karşı ilk hazırlık maçlarına çıkacaklar.