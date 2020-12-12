Nash: "Rekabetçi ve kontrollü olmak arasında bir denge!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'teki çaylak sezonunda bir koç olarak kendisinden beklentisini açıkladı.Nash, muhabirlere "rekabetçi" ve "kontrollü" olmak arasında bir denge bulmak istediğini söyledi:Nash ve Nets, Pazar günü Washington Wizards'a karşı ilk hazırlık maçlarına çıkacaklar.