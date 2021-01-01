Nash: "O Detroit maçı, takımca en düşük noktamızdı..."

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, 9 Şubat'ta Detroit Pistons'a karşı alınan mağlubiyetin, kendilerini savunma tarafına yeniden adamaları konusunda teşvik ettiğini söyledi.



On gün önce, Pistons'a karşı alınan acımasız bir mağlubiyet Brooklyn'i yeniden odaklanmaya zorlamıştı. O zamandan beri Nets, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı aldığı 109-98'lik galibiyetle beş maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumda.



Brooklyn, savunma bulmacasını çözme yolunda bir adım attı ve Pistons'ın %56 şut isabetiyle oynamasına izin verdikten sonra, savunma anlamında daha da güçlendi.



Nets, 16 Ocak'tan 9 Şubat'a kadar oynadığı 13 maçta, boyalı alandaki şutların %85.5'ini savunmuştu. Pistons'a karşı oynanan 9 Şubat'taki maçta bu oran %78.6'ya düştükten sonra, Brooklyn toparlanarak aynı oranı %91.1'e yükseltmişti.



"O MAÇ, BİZİM İÇİN EN DÜŞÜK NOKTAYDI"



Brooklyn ekibinin üyeleri, bu gelişmeyi sırayla şu şekilde yorumladılar:



Nash: "O Detroit mağlubiyeti bizim için en düşük noktaydı ve kendi aramızda bunu konuşarak, yapmaya çalıştığımız işe tekrar bağlanmamızı sağladı. O zamandan beri takımın buna verdiği karşılıktan gurur duyuyorum, görüldüğü gibi işi hallediyoruz."



Kyrie Irving: "Savunmamızı düzeltmemizin zamanı gelmişti. Bu ligde hiçbir takım savunma yapmadan kazanamaz. Ve son birkaç maçta yapılan eleştirileri de yüksek sesle ve net bir şekilde duymuştuk."



Joe Harris: "Sanırım Detroit'e karşı oynadığımız maçtan sonra odaklanma seviyemiz, detaycılığımız ve savunma tarafındaki yoğunluğumuz gerçekten arttı."



James Harden: "Diğer takımların savunma tarafında oyunda kalmak için ellerinden geleni yapması ve bizim hücuma daha fazla odaklanmamız, korkutucuydu."



