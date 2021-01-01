Nash: "Nets olarak, gidecek çok yolumuz var..."

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, yeni sezon öncesinde Nets'ten beklentileri hakkında düşüncelerini paylaştı.



Nash, Nets'in sahadaki kimyasını oluşturmak için zamana ihtiyacı olacağına inandığını belirtti:



"Baskı var ve beklentiler de var. Doğrusu gidecek çok yolumuz var. Antrenmanlarda ve maçlarda sanırım toplam 15 kez beraber parkede bulunmuşuzdur. Yani en olgun halimize ulaşmamız uzun zaman alacak.



Peki iyi bir başlangıç yapabilir miyiz? Sezonun başı için uygun bir seviyede oynayabilir miyiz? Kamptaki bazı eksikliklerin ve birçok yeni oyuncunun takıma dahil olması durumunun üstesinden gelebilir miyiz? Adamlarımız hala kondisyon mu yakalamaya çalışıyorlar? Bu harika olurdu."



Brooklyn, aşı olmaya niyeti olmadığı için tüm sezon için kadro dışı bıraktığı Kyrie Irving'den uzun süre yoksun olacak.



Nets, Salı günü sezonun açılış maçında son şampiyon Milwaukee Bucks'a karşı oynayacak.



