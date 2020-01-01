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Nash, Mike D'Antoni'nin gelişiyle ilgili konuştu!

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Mike D'Antoni'nin Nets'e yardımcı koç olarak katılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Mike D'Antoni'nin Nets'e yardımcı koç olarak katılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Nash ve D'Antoni ikilisi, 2000'li yılların ortasında Seven Seconds or Less (Yedi saniye veya kısa) hücumu yaratan etkileyici bir Phoenix Suns ekibinin parçasıydı.

Nash, SNY.tv'den Ian Begley'e bu hamle ile ilgili, şunları söyledi:

"Hem saha içinde hem de saha dışında farklı geçmişlere sahip yüksek karakterli, deneyimli bir kadro oluşturduk ve bu, benim ve oyuncularımız için sağlam bir temel oluşturmaya yardımcı olacak.

Bu kadroyu kurmaya başladığımda, oyuncularımızla bağlantı kuracak ve takım olarak başarılı olmak için onları en iyi konuma getirmeye yardımcı olacak kararlı bir grup oluşturmak istedim.

En üst düzeyde koçluk ve oyun deneyimi ve oyuncu gelişiminde derin bir geçmişe sahip olarak, bizi ileriye götürmek için doğru kişileri yerleştirdiğimize inanıyorum."

Nash'in eski takım arkadaşı Amar'e Stoudemire ve Ime Udoka'nın da, Brooklyn'e yardımcı antrenör olarak katıldıkları duyurulmuştu.

Nets'in önümüzdeki sezon şampiyonluk için yarışacak takımlardan biri olması bekleniyor.


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