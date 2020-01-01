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Nash: "LeVert'ü, Ginobili rolünde oynatabiliriz"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Caris LeVert'ü 'Manu Ginobili rolünde' kullanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Caris LeVert'ü 'Manu Ginobili rolünde' kullanmak istediğini söyledi.

Kısa süre önce LeVert'ün kadrodaki yeri hakkında soru sorulan Nash, 26 yaşındaki oyuncunun başlangıç kadrosunda olmama olasılığından bahsetse de, kendisi için halen planları olduğunu belirtti:

"Hala üzerinde çalışıyorum. Caris bir ilk beş oyuncusu. Bizim için ilk beşte olacak mı? Emin değilim. Top elindeyken çok iyi işler yapıyor. Açıkça bir başlangıç oyuncusu olacağı bu Ginobili rolünü oynaması için, yapılması gerekenler var. Manu, All-Star maçlarında oynamıştı ama benchten gelirdi, ikinci kadroyu yönetirdi ve maç sonlarında da oynardı. Göreceğiz. Nasıl gittiğini göreceğiz. Sahip olması harika bir lüks."

Şu anda Nets'in en iyi üçüncü oyuncusu konumunda olan LeVert, geçtiğimiz sezon bubble'da Durant ve Irving'in yokluğunda, 23.1 sayı ve 7.8 asist ortalamaları yakalamış ve All-star sınırında bir oyuncu olma potansiyelini göstermişti.


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