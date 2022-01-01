Nash: "Kyrie, tüm maçlarda oynama ihtimali için heyecanlı!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kyrie Irving'in tüm Nets maçlarında oynama olasılığı konusunda 'heyecanlı' olduğunu söyledi.



Nash, New York belediye başkanı Eric Adams'ın KOVID-19 aşısı yasasının aşamalı olarak kaldırılacağı konusunda iyimser olduğunu açıklamasıyla, bu gelişmenin Irving gibi aşılanmamış oyuncuların herhangi bir kısıtlama olmaksızın parkelere geri dönmelerine izin verebileceği durumuna değindi.



Nash, 29 yaşındaki oyuncuda önümüzdeki birkaç hafta içinde pozitif bir kararın gelebileceğine dair iyimserlik sezdiğini açıkladı:



"Son derece odaklanmış olduğunu söyleyebilirim. Antrenmanda ve film seanslarında harikaydı. Oyunumuzun bazı yönleri hakkında tartışılacak konular açıyordu. Yani bu işe gerçekten odaklandığını düşünüyorum.



Ve eğer durum öyle olacaksa, kısa sürede kendisinin tüm maçlarımızda oynamasına izin verilmesi ihtimali karşısında heyecanlandığını da ekleyebilirim. Bu da açıkçası harika bir durum. Kyrie'nin tüm maçlarımızda oynayabilmesi, bizim için müthiş olurdu. Bununla birlikte, bu durum bizim kontrolümüz dışında olduğu için belediye başkanının kararını sabırla bekleyeceğiz."



"BU KONUDA ÇOK HEYECANLI"



Nash, Irving'in yasak kaldırıldığı takdirde Nets'in kalan 23 maçında da oynamaya hazır olacağını sözlerine ekledi:



"Bence her maçta oynayabilmek için çalışıyor. Bu yüzden eğer yasak kaldırılırsa, tüm maçlarımızda oynaması bekleniyor. Bana kalırsa heyecanlandığı şey de bu. Ve fırsat doğarsa, planı da bu olacak."



Nets, geçtiğimiz günkü antrenmana katılan Irving'in bu konu hakkında yorum yapmasına izin vermedi.



