Nash: "Kyrie'nin benchten gelme olasılığı var"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kyrie Irving'in bu sezon bazı maçlarda oyuna benchten dahil olmasının bir "olasılık" olduğunu söyledi.



Nets, bu sezon iç saha maçlarını Kyrie'siz oynama yolunda hazırlanırken, ekibin 28 yaşındaki süperstarı oynayacğaı maçlarda nasıl kullanacağına dair bir soru da ortaya çıktı.



Nash, Kyrie'nin takımın ilk birkaç maçında benchten gelmesinin "mümkün" olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Olabilir, evet. Göreceğiz. Henüz tam olarak o noktaya varmadık. Halen tüm olasılıkları değerlendirmeye çalışıyoruz. Formunun nasıl olduğunu görmemiz biraz zaman alabilir. Böyle bir şey şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Bu yüzden daha önce gerçekleşmiş herhangi bir emsalden yolumuzu bulma şansımız yok. Zaman ilerledikçe, gideceğimiz yönü bulmaya uğraşıyoruz."



Irving, kariyerinde oynadığı 582 NBA maçının tamamında ilk beş başlamıştı.



